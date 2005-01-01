Китай призвал Россию и США вернуться к выполнению ДРСМД

Пекин выражает надежду на возвращение Москвы и Вашингтона к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комитета ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

«Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД», – заявил Ян Цзечи, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Пекин выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности. «Односторонне заявление Соединенных штатов о выходе из ДРСМД будет иметь серьезные последствия и вызывает озабоченность международного сообщества», – подчеркнул политик после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы также выступаем против придания договору многостороннего характера», – цитирует китайского политика Синьхуа.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва в ответ также приостановила участие в соглашении. Кроме того, в качестве ответных мер России принято решение разработать наземный вариант ракетного комплекса «Калибр».