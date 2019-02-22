Захарова: Москва не отказывалась от предложений Вашингтону по ДРСМД

Все предложения Москвы по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «остаются на столе», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Все наши предложения, хотела бы отметить, никогда нами не забирались, они остаются на столе. Россия не отказывалась от того, что предлагала, и это тоже очень важный фактор», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова выразила надежду, что США «все-таки дозреют до осознания предпочтительности диалоговых решений», а также поймут, что попытки добиться военного превосходства путем разрушения основополагающих конструкций международной безопасности бесперспективны.

По ее словам, в Вашингтоне пока явно не настроены возобновлять диалог с Москвой по стратегической стабильности и разоружению.

Напомним, президент Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, заявил, что направленная против России политика Соединенных Штатов не соответствует их собственным интересам. При принятии решений, несущих угрозу России, американской стороне следует подсчитать дальность и скорость российских видов вооружений, подчеркнул Путин, пообещав ответ на подобные враждебные действия.