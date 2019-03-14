Песков назвал планы США испытать ракеты логическим продолжением позиции по ДРСМД

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы США испытать ракеты, запрещенные ДРСМД, «логическим продолжением» позиции Вашингтона.

«Мы (Россия) категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения», – сказал Песков.

Он констатировал, что США применяли системы, которые «де-факто шли в нарушение с основными положениями» ДРСМД, передает ТАСС.

«Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР (научно- исследовательских работах) по этим ракетам», – отметил Песков.

По его мнению, «естественно, реализация НИР без испытаний зачастую бывает невозможна». «Поэтому это (планы по испытанию ракет) логическое продолжение ситуации», – уверен пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что на август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. км, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 тыс. до 4 тыс. км, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил планы США испытать запрещенные ракеты.

Тем временем в Госдепе заявили о начале изучения возможности создания нарушающих ДРСМД ракет. При этом еще в начале февраля Минобороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.

В начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент также одобрил предложения Минобороны по «приземлению» морских крылатых ракет «Калибр» и созданию гиперзвуковых ракет средней дальности. Решение о выходе страны из ДРСМД вступает в силу через полгода после объявления о подобных действиях.