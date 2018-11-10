Трамп признал готовность США ударить по России

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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          Трамп признал готовность США ударить по России

          Новая концепция системы ПРО США делает особый упор на космическую составляющую   18 января 2019, 17:05
          Фото: nasa.gov
          Текст: Михаил Большаков

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          Соединенные Штаты меняют концепцию развития и применения своего важнейшего военного инструмента – системы ПРО. «Мы должны быть в состоянии уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявляет Трамп. Почему новые планы Пентагона означают прямую угрозу ядерного нападения США на Россию?

          Президент США Дональд Трамп представил на своём выступлении в Пентагоне новую американскую стратегию противорактеной обороны (ПРО). По заявлению Трампа, в оборонном бюджете США на текущий год «учтены инвестиции в космический уровень противоракетной обороны», который будет основываться на новых технологиях, а космическое ПРО составит «значительную часть» американской системы ПРО.

          Также Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты будут продолжать работать и над наземным сегментом ПРО, разворачивая новые ракеты-перехватчики на Аляске и строя новые радары и датчики для немедленного обнаружения ракет.

          Какую опасность представляет для России новая доктрина американской системы ПРО – и чем российские вооружённые силы могут ответить на озвученные угрозы?

          «Уничтожить ракеты до их запуска»

          Важнейшим заявлением Трампа стало то, что Пентагон пытается решить следующую задачу: система ПРО должна быть в состоянии защитить американскую территорию от всех типов ракет, вне зависимости от того, откуда и каким образом проводится их пуск. Фактически, такой формулировкой Трамп вернулся к идее пресловутой «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ), которую США пытались осуществить во времена президента Рейгана и которую шуточно называли программой «Звёздных войн».

          «Мы должны быть в состоянии отслеживать и уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявил Трамп в своей речи.

          Декларацию Трампа расшифровал и.о. министра обороны США Патрик Шанахан. Он заявил, что Соединенные Штаты намерены уничтожать ракеты потенциального противника ещё до момента их запуска. Таким образом Шанахан в очередной раз подтвердил то, что США намереваются свободно использовать крайне опасную концепцию «превентивного удара». Только в её рамках можно обеспечивать гарантированное уничтожение ракет с ядерными боеголовками ещё до момента их запуска.

          По словам Шанахана, новая доктрина ПРО излагает «всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинирования сдерживания, активных и пассивных мер противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях уничтожения атакующих ракет до запуска».

          Для обеспечения такого глобального контроля за запусками США даже готовы передавать технологии ПРО своим союзникам, которые помогут США контролировать ракетные позиции своих противников.

          Заявления Трампа и Шанахана касались текста доклада о новой доктрине ПРО (Missile Defence Review), текст которого уже предан гласности. В тексте доклада многие заявления расшифрованы более детально. Так в докладе сказано, что объекты ПРО США в Румынии и Польше (так называемое ЕвроПРО) получат новую модификацию противоракеты SМ-3. «Объекты системы Aegis Ashore скоро будут оборудованы модификацией SM-3 Block IIA, что значительно усилит защиту территории НАТО», – подчеркнули авторы доклада.

          Кроме того, заатмосферный кинетический перехватчик, использующийся в модификации ракеты SM-3 Block IIA, должен усилить и ещё один компонент американской системы ПРО – базу перехватчиков GBI на Аляске.

          Реинкарнация СОИ?

          Впрочем, самой интригующей частью доклада стали не такие будничные сообщения о модернизации ракет Евро-ПРО (SM-3) или же базы перехватчиков на Аляске (GBI), как и рутинные сообщения о том, что количество перехватчиков GBI будет увеличено с 44 до 64 ракет к началу 2023 года.

          В докладе есть и куда более важное. А именно то, что в США стартовали НИОКР, призванные обеспечить уже в «ближайшее» время создание новых кинетических перехватчиков МБР космического базирования, которые предназначены «отслеживать и уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск».

          В настоящий момент времени так и не реализованная «в металле» программа СОИ уже обросла массой легенд и домыслов, которые, в общем-то сводятся к двум противоположным утверждениям. Согласно первому из них, предложенная президентом Рейганом программа СОИ –лишь «пиу-пиу» невозможных лазеров и была придумана только с целью напугать и заставить сдаться СССР, в реальности же никто её не собирался реализовывать. Согласно иной крайности, СОИ была эффективной программой глобальной ПРО и, построй её США на деле –Советский Союз был бы вынужден сразу же сдаться.

          Истина же в вопросе СОИ, понятное дело, лежит посредине. Это была комплексная и имеющая шансы на успех программа, но возможность её реализации и наиболее эффективное оружие лежало не в плоскости «пиу-пиу» так и не реализованных орбитальных лазеров. Уже в ноябре 1986 года, когда три года неудачных экспериментов с лазерным оружием показали всю сложность и стратегическую бесперспективность различных моделей лазеров наземного и космического базирования, программу СОИ решили изменить в сторону использования кинетических спутников-перехватчиков. Этот проект множества кинетических перехватчиков на низких околоземных орбитах получил в США название «Бриллиантовая галька» (Brilliant Pebbles).

          Нынешние кинетические перехватчики, которые устанавливаются на американских ракетах системы ПРО (SM-3 и GBI)  это технологическое развитие программы «Бриллиантовой гальки», просто реализованное в гораздо меньшем масштабе и на более высоком технологическом уровне. Ну и, конечно же, с полным отказом от концепции космического базирования перехватчиков.

          Тогда же, во второй половине 1980-х годов, разработчиками программы «Галька» было выдвинуто предложение сделать её основным компонентом СОИ, используя миниатюрные спутники-перехватчики, поражающие цели кинетическим ударом при прямом столкновении. Тысячи таких крошечных спутников могли быть выведены заранее на различные орбиты перехвата, а в нужный момент – нацелиться на взлетающие ракеты или боеголовки и столкнуться с ними.

          Проект «Бриллиантовой гальки» предусматривал вывод на околоземную орбиту системы из более чем 4000 миниатюрных спутников, оснащённых лидарной (лазерной) системой наведения. Спутники должны были самостоятельно наводиться на поднимающиеся из атмосферы баллистические ракеты с помощью маломощных лазеров.

          После начального наведения спутники могли бы поражать стартующие МБР ещё на их активном участке, до этапа разделения разделяющихся частей индивидуального наведения (РГЧ ИН) и выброса. Удар 14-килограммового кинетического аппарата в МБР при скорости взаимного сближения порядка 10-15 км/с гарантировал полное уничтожение ракеты или боеголовки противника.

          Основным преимуществом системы была её неуязвимость для превентивного удара. Предложенная система состояла из тысяч крошечных спутников, разнесённых на десятки и сотни километров друг от друга, плохо обнаруживаемых и не управляемых из единого центра, самостоятельно выбирающих себе боевое задание по собственным алгоритмам.

          Принимая во внимание сложность отслеживания столь небольших объектов, противник физически не мог уничтожить за разумное время значительное их число: пополнить же потери можно было достаточно быстро. Стандартные методы ослепления и нарушения работы системы помехами также не были бы эффективны ввиду значительного количества перехватчиков и отсутствия их интеграции в какую-либо централизованную систему.

          Ахиллесова пята орбитальной «гальки»

          Система «Бриллиантовая галька» рассматривалась как наиболее перспективная часть СОИ, так как была основана исключительно на доступных технологиях и не требовала никаких фундаментальных исследовательских программ или новых материалов для своей реализации. При этом потенциальная эффективность испытанных спутников-перехватчиков была весьма высока, и они могли поражать любой тип движущихся в космическом пространстве целей. Тем не менее, как и иные компоненты СОИ, «Бриллиантовая галька» не была реализована, а сама программа была закрыта в 1994 году.

          Уже через десятилетие после закрытия проекта «гальки» в специализированных изданиях появились работы, рассказывающие о причинах закрытии программы. Так, в исследовании «Взлёт и падение Бриллиантовой гальки» наглядно показано, что в случае использования ПРО против первого или ответно-встречного удара СССР надо было запустить в космос около 100 000 спутников такой системы. Расходы по созданию столь мощной орбитальной группировки превосходят возможности даже экономики США.

          Впрочем, в этом же исследовании сказано, что в том случае, если бы США первыми нанесли удар по СССР и смогли бы в значительной мере ослабить советский ядерный потенциал (до уровня в 5-10% от довоенного), то с ответным ударом уже могли бы справиться всего лишь 7000 спутников «Бриллиантовой гальки», что уже переводило системы в разряд «дорогой, но реальной».

          В этом и есть основная проблема любой реальной системы ПРО. Она принципиально рассчитывается на сценарий первого удара своим ядерным оружием по противнику – и на отражение гарантированного ответного, но ослабленного удара. Поэтому слова об «уничтожении ракет противника до их запуска» и прозвучали в речи Дональда Трампа.

          Иначе говоря, президент Соединенных Штатов публично признал то, о чем и так прекрасно знают наши военные. В случае, если США сочтут нужным и безопасным - они первыми атакуют Россию с помощью своих ядерных ракет. И будут рассчитывать на то, что от ответного удара России их спасет космическая система ПРО.


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