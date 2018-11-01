Белый дом объяснил цель создания ПРО США

Высокопоставленный представитель администрации США объяснил, против кого направлена система противоракетной обороны США.

По словам представителя американской администрации, система противоракетной обороны США в первую очередь направлена против «государств-изгоев», таких как Иран, передает ТАСС.

«Например, те силы, которые мы разместили в Европе, находятся там для того, чтобы противостоять угрозам вне региона, как, например, угроза со стороны Ирана», – заявил американский чиновник.

«Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал», – сказал представитель Белого дома, добавив, что «США продолжают полагаться на ядерное сдерживание, чтобы сдерживать потенциальные ядерные угрозы со стороны Китая и России».

При этом представитель американской администрации заявил, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к налаживанию хороших отношений как с Россией, так и с Китаем.

Тем временем телекомпания CNN сообщила, что в четверг Трамп посетит Пентагон, чтобы обнародовать новую стратегию развития американской системы противоракетной обороны (ПРО), передает ТАСС.

По сведениям источников в администрации Белого дома, Трампа будут сопровождать вице- президент Майкл Пенс, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и представители Пентагона высокого ранга.

Накануне появились сведения о планах США нарастить силы ПРО в космосе.

Ранее бывший чиновник Пентагона Абрахам Денмарк признал, что системы ПРО США в Польше и Румынии легко переоборудуются из оборонительного вооружения в наступательное.