В США признали возможность превратить европейские ПРО в наступательные системы

Системы ПРО США в Польше и Румынии легко переоборудуются из оборонительного в наступательное вооружение, заявил бывший чиновник Пентагона Абрахам Денмарк.

По его словам, преобразование объектов Aegis Ashore в Польше и Румынии в наземные базы для крылатых ракет в сочетании с уже имеющимися ракетами морского и воздушного базирования может осложнить планы Кремля по защите от возможных атак с европейского направления, пишет USNI News со ссылкой на Денмарка, который сейчас является главой азиатского направления в Центре поддержки ученых Вудро Вильсона.

По его словам, объекты ПРО США в Польше и Румынии «можно было бы легко переоборудовать» с оборонительной позиции против иранских баллистических ракет, угрожающих Европе, на наступательную позицию в отношении России. По его словам, это была бы уже прямая угроза, которая, как считает Кремль, нарушила бы существующий договор о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению Денмарка, Кремль считал, что именно такие возможности были изначальным планом США при создании ПРО в Восточной Европе.

Портал отмечает, что договор о РСМД, из которого США собираются выйти, запрещает иметь наземные крылатые ракеты, которые могли бы быть размещены на объектах Aegis Ashore.

В июне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что объекты противоракетной обороны, развернутые США в Румынии и в перспективе в Польше, подрывают стабильность на европейском континенте.

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