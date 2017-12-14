НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...

Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

          На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро    28 апреля 2018, 20:20
          Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
          Текст: Никита Коваленко,
          Алексей Нечаев

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          Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией.

          Германия увеличит расходы на оборону в следующем году до 1,3% от ВВП, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Причина в том, по ее словам, что Германия и Евросоюз в недостаточной степени защищены от «возможных угроз». Берлин привержен цели повышения военных расходов до 2% от ВВП, передает ТАСС.

          Как сообщала немецкая пресса, Берлин решил утроить число солдат, которые примут в этом году участие в разных маневрах НАТО. В целом 12 тысяч военных отправятся на учения, сообщил журнал Focus. Затраты оцениваются в 90 млн евро. И это притом что, как «признает минобороны Германии, в ближайшие три года из-за недостатка средств на снаряжение и технику дееспособность сухопутных войск ФРГ останется весьма ограниченной» (на это обстоятельство указывает DW).

          Издание констатирует: после завершения холодной войны военные расходы стран альянса были урезаны, что сказалось и на боеспособности бундесвера. Уполномоченный бундестага по делам немецких военных Ханс-Петер Бартельс не скрывает – «понимание того, что нужно улучшать состояние армии, пришло после событий 2014 года».

          В планах Берлина также расширение участия бундесвера в крупных учениях НАТО Trident Juncture, которые в этом году пройдут в Норвегии. В них планируется задействовать 30–40 тыс. человек, в том числе примерно 8 тыс. немцев. Ранее немцы участвовали в Trident Juncture гораздо меньшими силами. Это самые масштабные натовские маневры – они проводились в 2015 и 2016 годах. По официальной версии, учения направлены на отработку действий альянса на случай нападения на одного из членов.

          Но если Trident Juncture связаны с Россией лишь косвенно – именно от нее НАТО больше всего ожидает агрессии, то есть и те учения, которые проводятся непосредственно у наших границ, и в них Германия также планирует принять активнейшее участие. Речь идет о таких ежегодных натовских маневрах, как Saber Strike («Удар сабли»), Iron Wolf («Железный волк») и Flaming Thunder («Огненный гром»). Они, как было сказано выше, будут проводиться в Польше и Прибалтике.

          «Учения должны послать четкий сигнал Кремлю о том, что вмешательство во внутренние дела стран НАТО будет иметь серьезные последствия», отмечало немецкое издание. Всего в первом полугодии страны НАТО проведут более 80 учений, примерно столько же было их проведено и в прошлом году – 85.

          Как известно, Североатлантический альянс в середине прошлого года устроил истеричную информационную кампанию вокруг российско-белорусских учений «Запад-2017». Западные правительства запугали собственное население, обещая «вторжение русских». Когда никакого вторжения не случилось, никто из политиков и не подумал извиниться перед Москвой за оскорбления.

          При этом собственные учения на сопредельных с Россией территориях натовцы чем-то из ряда вон выходящим не считают.

          Где и как отрабатывалась перегруппировка войск

          На самом деле натовские учения возле наших границ начались задолго до событий 2014 года. Так, Saber Strike проводятся ежегодно с 2010 года в Прибалтике и Польше, организует их штаб сухопутных войск США в Европе. В ходе маневров отрабатывается перегруппировка войск США и других натовских стран, в том числе и немецких, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Это предполагает и переоборудование портов и аэродромов, дорожной и железнодорожной инфраструктуры, доставку грузов и переброску войск и техники.

          Учения «Железный волк» – это фактически часть «Удара сабли», которая проходит в южной, центральной и восточной частях Литвы (любопытно, что название совпадает с названием литовского фашистского движения «Железный волк»). И если организаторы Saber Strike утверждают, что учения не направлены против России, то в случае с «Железным волком» все более очевидно. Здесь прямо отрабатывается сценарий сухопутных боев с российской армией, в частности сценарий, при котором Россия попытается отрезать страны Балтии от союзников по альянсу.

          Одним из основных элементов маневров стала защита так называемого Сувалкского коридора (участок литовско-польской границы протяженностью около 100 км, который граничит с Калининградской областью на западе и Белоруссией на востоке).

          Что касается «Огненного грома», то это артиллерийские и минометные учения, которые проводятся ежегодно с 2013 года, то есть стартовали они тоже еще до ссоры России и Запада из-за Крыма. Данные маневры также проходят в Литве. В бывшую советскую республику ежегодно съезжаются артиллерийские расчеты и минометные подразделения из разных натовских стран. В частности, ранее там использовались немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, американские Paladin (M109A6), французские M50 и буксируемые британские L118. В 2016 году в этих маневрах поучаствовали минометчики с Украины. В прошлом году в учениях было задействовано около 700 человек из пяти стран – Литвы, Латвии, Германии, Польши и Нидерландов.

          «Размещение глобальной системы ПРО вблизи наших границ, очень масштабные учения и постоянное бряцанье оружием вызывает у нас не просто беспокойство, а опасение», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Глобальная система ПРО разворачивалась в ответ на иранскую ядерную программу, но этой проблемы сейчас нет, а система ПРО осталась. Западные «коллеги» убеждают в том, что она не против России, но против кого тогда эта система развернута?» – риторически спрашивает депутат.

          «Войска стран НАТО усиливают свое присутствие у российских границ, расширяют инфраструктуру, создают новые штабы и склады боеприпасов, размещают контингенты в прилегающих республиках, – перечислил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник «ПИР-Центра», профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – Плюс развертывание инфраструктуры противоракетной обороны, плюс постоянное патрулирование самолетами с ядерным оружием на борту и беспилотниками, плюс присутствие американских, британских и французских кораблей в Черном море».

          Как сказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков,

          «все учения, которые проводит НАТО, и наращивание группировок у наших границ» являются частью не оборонительной, а наступательной стратегии и укладываются «в такое понятие, как непосредственная подготовка к войне».

          Тем временем, пока Меркель обещала нарастить оборонный бюджет, эстонский телеканал Rus.err.ee анонсировал 2–14 мая масштабные маневры Siil («Еж»). Они пройдут на территории Эстонии и в северной части Латвии. По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое пытается дестабилизировать Эстонию и вызвать раскол между государствами НАТО. Участвовать в учениях будут более 15 тыс. военных и сотрудников силовых служб, плюс около 2 тыс. иностранных военных из 15 государств.


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