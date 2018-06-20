Минобороны назвало последствия размещения ПРО США в Восточной Европе

Объекты противоракетной обороны (ПРО), развернутые США в Румынии и в перспективе в Польше, подрывают стабильность на европейском континенте, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Подрывают региональную стабильность комплексы системы ПРО США, развернутые в 2016 году в Румынии, и планируемый ввод аналогичных объектов в Польше», – передает ТАСС слова Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны в Севастополе.

Он напомнил также, что в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник.

Шойгу отметил, что НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России на фоне истеричной риторики Польши и стран Балтии о «русском вторжении».



«На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тыс. человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тыс. военнослужащих», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

При этом Россия воздерживается от аналогичных действий.

«Хочу отметить, что по линии соприкосновения государств – членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск», – сказал Шойгу.

Он отметил также, что на сессии Совета НАТО 8 июня этого года принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий.

«Активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу. Упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами», – констатировал министр обороны.

Он напомнил, что с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

«Возникает вопрос: для чего все это делается и против кого?» – сказал министр обороны.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ.