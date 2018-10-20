США провоцируют смену ядерной доктрины России

В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России.

Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин посетовал, что после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться бесполезна.

Система «Периметр» была разработана и поставлена на боевое дежурство еще во времена СССР (хотя порой и высказываются сомнения в том, что она вообще существует). Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, данная система в автоматическом режиме выявляет признаки ядерного удара в случае внезапной атаки противника. И если при этом оказывается ликвидировано военно-политическое руководство страны, то «Периметр» запускает «командную» ракету, активирующую остальные российские ядерные силы, которые наносят ответный удар по противнику. Эта система в свое время стала для Запада очень неприятным сюрпризом, и ее сразу прозвали «Мертвой рукой».

«Когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», – пояснил Есин в интервью газете «Звезда». По его словам, разместив в Европе баллистические ракеты средней дальности (как раз те, что запрещены по ДРСМД), США смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части, а остальные перехватить на траектории полета посредством ПРО.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Этот договор, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещает сторонам иметь баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что разрыв этого соглашения ломает всю систему ядерной и ракетной безопасности и неизбежно повлечет ответные действия со стороны России.

Дело в том, что выходом из ДРСМД американцы фактически развязывают себе руки на создание и размещение ракет малой и средней дальности, в том числе, например и в Европе. Опасность таких ракет в критически малом подлетном времени, что позволяет наносить другу мгновенные обезоруживающие ядерные удары. Видимо, исходя из всего этого, генерал-полковник Виктор Есин и задумался об эффективности «Мертвой руки». И о том, эффективна ли в целом российская концепция ответно-встречного – а не превентивного – ядерного удара. Превентивный ядерный удар предусматривает американская военная доктрина.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил газете ВЗГЛЯД, что первый обезоруживающий удар не всегда даже наносится ядерными средствами. «Согласно американской стратегии мгновенного удара, он может быть нанесен неядерными средствами, чтобы ликвидировать позиционные районы наших баллистических ракет и передвижных ракетных комплексов. А все, что останется, добьют с помощью систем ПРО», – отметил он.

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Однако вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков не согласен, что выход США из договора может сделать «Периметр» неэффективным. «В условиях выхода американцев из ДРСМД эта система особенно нужна, ее нужно совершенствовать и модернизировать», – заявил Сивков газете ВЗГЛЯД.

Все ядерные средства разом уничтожены быть не могут в принципе, а это значит, что «Периметр» не потеряет эффективность, объяснил эксперт. «Ракетные подводные лодки, находящиеся на позициях в море, вряд ли будут уничтожены. Кроме того, в условиях угрожаемого периода будут подняты в воздух стратегические бомбардировщики с крылатыми ракетами на борту, и они тоже не смогут быть уничтожены», – пояснил собеседник.

Коэффициент конечной вероятности уничтожения, по мнению Сивкова, лежит в пределах 0,8, то есть даже при самом неблагоприятном развитии событий как минимум 20% ядерного потенциала для ответного удара у России останется. «Удар ракетами средней дальности не будет одномоментным, он явно будет продолжительным. И этой продолжительности может хватить для того, чтобы обеспечить ответный удар либо «Периметром», либо с командного пункта», – добавил он.

«Когда американцы просчитывали возможности нашего ответного удара после их первого обезоруживающего, то пришли к выводу, что 60% наших ракет сохранится, и ответным нанесут непоправимый ущерб. Уже почти 70 лет мы живем фактически под ядерным прицелом, и наличие у нас ядерного оружия позволяет сохранять сдерживающий баланс. Если бы у американцев была возможность нанести удар по России, за которым бы не последовало ответа, они бы за эти годы уже ей воспользовались», – подчеркнул Алексей Леонков.

Тем не менее, военные все же считают, что России нужно предпринимать дополнительные шаги на случай размещения США ракет малой и средней дальности в Европе. По словам Есина, России необходимо ускоренно налаживать выпуск своих ракет средней дальности, а также делать упор на развитие гиперзвукового оружия, ответов на которое на Западе еще нет.

«Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», – с тревогой отметил генерал.

«Для того чтобы обеспечить защиту от американских ракет средней дальности, в случае их размещения в Европе, Россия может оснастить свои ракеты средней дальности обычными зарядами, чтобы уже в условиях ведения неядерных боевых действий нанести удары обычным оружием по командным пунктам американцев и по их системе ПВО», – подчеркнул Константин Сивков. Он также считает, что необходимо увеличить мобильную составляющую стратегических ядерных сил, а именно: развернуть железнодорожные ракетные комплексы, увеличить количество мобильных ракетных комплексов «Ярс», подлодок с баллистическими ракетами, самолетов стратегической авиации и аэродромов базирования для них.

Алексей Леонков в свою очередь отметил, что на сегодняшний день почти закончено создание новой воздушно-космической системы обороны страны, в которую входят комплексы ПВО и системы предупреждения о ракетном запуске, связанные автоматизированной системой управления. То есть в дополнение к «Мертвой руке» создается более «живая» система быстрого реагирования.

Кроме того, генерал-полковник Виктор Есин отмечал, что если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара.

Константин Сивков также уверен, что РФ необходимо изменить военную доктрину и включить в нее возможность упреждающего удара. Тем не менее, он уверен, что это не отменяет необходимости модернизировать систему «Периметр».

Леонков согласен, что в случае размещения в Европе американского ядерного арсенала в виде ракет средней дальности существующая в РФ доктрина ответно-встречного удара, скорее всего, будет пересматриваться.