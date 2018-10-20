Генерал рассказал о бесполезности российской ядерной «Мертвой руки»

Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин объяснил, почему российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться не столь эффективной в случае военного конфликта.

По мнению Есина, после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности российская система «Периметр» (на Западе известна как Dead Hand – «Мертвая рука») может оказаться бесполезна. «Когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», – пояснил Есин в интервью газете «Звезда».

Военный считает, что Вашингтон сможет добиться этого, разместив в Европе баллистические ракеты средней дальности, которые нарушают договор ДРСМД. С помощью таких ракет США смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части, а остальные перехватить на траектории полета посредством ПРО

По словам Есина, России необходимо пересмотреть свою военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности.

«Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», – заявил Есин.

При этом он считает, что России стоит делать упор на развитие гиперзвукового оружия, ответов на которое на Западе еще нет.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ракетного договора. Газета ВЗГЛЯД анализировала, к чему приведет разрыв этого соглашения.