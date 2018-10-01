Почему США впервые после холодной войны пригрозили России ракетным ударом

Американский постпред в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которую за глаза в штабе альянса называют «бабушкой», выступила в роли трубадура новой войны. 75-летняя представительница Вашингтона пригрозила: Штаты уничтожат разработанные Россией ракеты, которые якобы нарушают договор РСМД. Как Хатчисон представляет себе это уничтожение, и чем чревата ее угроза?

Россия должна остановить свои секретные разработки запрещенных крылатых ракет, в противном случае США будут стремиться уничтожить их до того, как они будут готовы, заявила во вторник постпред Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, выступая в штаб-квартире альянса.

Американский дипломат дала понять, что США готовы нанести удар в случае продолжения Россией развития ракеты средней дальности. «Мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может поразить любую из наших союзных стран», цитирует ее Reuters.

Хатчисон добавила, что США несколько лет пытаются «направить России сообщение, что та нарушает» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

В НАТО не осознают степень своей ответственности и опасность своей агрессивной риторики, ответила на это представитель МИД России Мария Захарова.

«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики, – возмутилась она. – Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?».

Захарова добавила, что дипломатии США придется немало потрудиться, чтобы восстановить последствия своих ошибок. «Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», – цитирует ее РИА «Новости».

«В современных условиях представители США ведут себя так, что другим и не нужно быть параноиками – они прекрасно понимают, с кем имеют дело, – заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. – Я не думаю, что для России проблема предложить адекватные технические решения, и американские военные вполне в курсе. Видимо степень уверенности в том, что большая война невозможна сама по себе, становится фактором угрозы. С другой стороны, это показывает насколько НАТО сейчас – это несерьезная площадка».

Действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов предполагает, что американский дипломат действительно имела в виду удар по нашей стране, но лишь в случае, если большая война уже и так началась.

«Хатчисон потратила бог знает сколько времени, чтобы сказать: мы пытаемся убедить Россию не нарушать договор, убрать эти ракеты, мы надеемся на наших союзников по НАТО, мы не хотим выходить из договора по ракетам средней и малой дальности и так далее, – сказал Арбатов газете ВЗГЛЯД. – Целые тирады выдала. А потом ее журналист спросил: а что значит убрать ракеты? Вы хотите убедить снять их с вооружения или убрать их физическими способами, нанести удар? Она сказала: конечно, снять с вооружения, а то мы будем разрабатывать такие системы, которые в случае войны будут способны эти системы ликвидировать».

Арбатов при этом обращает внимание на то, что Хатчисон употребила английское выражение «take out», которое правильнее переводить не словом «уничтожить», а, скорее, как «ликвидировать», «нейтрализовать».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему в США постоянно обвиняют Россию в «нарушении» договора РСМД.

И все-таки тирада посла США при НАТО – это сам по себе пугающий сигнал, считает Арбатов.

«Страшно то, что на глазах разваливается режим контроля над вооружениями. И первой его жертвой может быть договор по РСМД. Это очень опасно и плохо. При этом Россия окажется в худшем положении, чем США. Американские ракеты средней дальности из Европы и Азии будут перекрывать всю территорию России, а наши ракеты средней дальности не будут затрагивать территорию США, кроме, может быть, Аляски. Поэтому нам, конечно, очень выгодно этот договор сохранить, но стороны не проявили доброй воли, чтобы снять взаимные подозрения», – посетовал академик.

С ним не согласен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин – по его мнению, в ситуации виноваты только американцы.

«Этими заявлениями США пытаются прикрыть собственные нарушения Договора РСМД, – возразил в интервью RT Литовкин. – В военном бюджете на 2019 год они выделили деньги на создание крылатой ракеты, которая будет летать на дальность от 500 до 5500 километров. На воре и шапка горит. Говорить о том, что американцы будут наносить удары по российским ракетам, - значит быть совершенно неадекватным человеком. Таких людей надо снимать с должности. Но примерно такие же заявления делает и министр внутренних дел Соединенных Штатов. Люди живут на другой планете и не представляют, что такое Россия. Не стоит реагировать на каждый щенячий гав».

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков считает, что Хатчисон заявила действительно то, что и хотела, но ее риторика – блеф, вызванный предстоящими в ноябре выборами в конгресс.

«Сейчас очень специфический период: все американские политики, как сам президент, так и его сторонники, и оппоненты всячески демонстрируют свою решительность и смелость», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Скорее, всё это затихнет после выборов, - говорит Коробков. – А вот до выборов надо ожидать ужесточение риторики, это отнюдь не последнее такого рода заявление. 75-летняя Хатчисон сама была сенатором от Техаса, принадлежит к консервативному крылу Республиканской партии».

Коробков отмечает: если не эта конкретная скандальная фраза Хатчисон, то ее риторика в целом вполне соответствуют настроениям элиты, твердо намеренной или пересмотреть РСМД, или вообще от него отказаться.

«Создается очень странное впечатление от этой фразы, - сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. – Сказано о том, что ракета будет удалена еще до того, как ее разработка будет закончена и она сможет взлететь. То есть, речь идет не о противоракетной обороне, а о превентивном ударе, хотя само это выражение не было произнесено».

Изучив запись скандального брифинга Хатчисон, Дробницкий обратил внимание, что сама его тема, посвященного рутинным вопросам, никак не предполагала такого рода громких угроз. Да и вообще делать заявления, касающиеся РСМД – не ее компетенция.

«Либо это просто новый уровень саботажа действующего президента, желание вызвать против него негативную информационную волну либо это отражение того, увы, печального факта, что о немыслимых ранее вещах, типа удара по ядерной державе, стали говорить очень легко», – сожалеет эксперт.

«Я больше чем уверен, что неофициальная точка зрения Хатчисон. Трамп, Болтон, Помпео – люди, которые формируют внешнюю политику США, ничего подобного в жизни бы не сказали, хотя тот же Болтон не считается большим другом нашей страны», - считает он.

Однако, по его мнению, Москве нельзя оставлять такого рода ужасные заявления без ответа. «На это надо реагировать максимально вменяемо и максимально жестко, – сказал американист. – Надо требовать извинений. Надо указать: такого рода заявления недопустимы и вообще просим сообщить нам, как наказали данного товарища».