Пентагон не исключил дальнейшего увеличения возможностей ПРО США

Министерство обороны США не исключает дальнейшего увеличения количества ракет-перехватчиков наземного базирования, а также собирается оснастить их более совершенными двигателями и головными частями для заатмосферного перехвата, говорится в новой Стратегии дальнейшего развития системы ПРО США.

Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) предусматривает возможность увеличения числа перехватчиков наземного базирования до 104 единиц, передает ТАСС.

На начало 2019 года американские ракеты-перехватчики размещены в шахтных пусковых установках на базах Форт-Грили, на Аляске, и Ванденберг, штат Калифорния. На первом объекте находится 40 таких ракет, на втором – четыре.

В новой стратегии предлагается в течение последующих четырех лет развернуть в шахтных пусковых установках на Аляске еще 20 ракет-перехватчиков, что увеличит число развернутых перехватчиков наземного базирования с 44 до 64 не позднее 2023 года.

При этом в документе отмечается, что на базе в Форт-Грили возможно размещение более 40 перехватчиков к уже запланированным 64-м.

«Кроме того, строительство новой базы на континентальной части США даст возможность развернуть больше перехватчиков для отражения потенциальных растущих угроз нашей стране, включая угрозу, исходящую от межконтинентальных баллистических ракет Ирана», – говорится в доктрине.

Помимо этого, авторы документа подчеркивают, что Пентагон оснастит «недавно развернутые перехватчики наземного базирования более совершенными разгонными двигателями и более совершенными головными частями, предназначенными для заатмосферного перехвата».

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что новая стратегия ПРО США предусматривает размещение 20-ти дополнительных ракет-перехватчиков на Аляске. Он также заявил, что одним из приоритетов Пентагона должна стать продажа американских систем ПРО союзникам Вашингтона.