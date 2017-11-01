Трамп объявил о новой стратегии ПРО США

Новая стратегия ПРО США предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, заявил американский президент Дональд Трамп.

Из новой американской стратегии ПРО следует, что США намерены создавать средства перехвата ракет противника на всех стадиях их полета, передает ТАСС.

«США намерены теперь защищаться и от потенциальных ударов крылатыми и гиперзвуковыми ракетами», – заявил Трамп.

В марте 2018 года в России заявили, что Соединенные Штаты планируют развернуть у российских границ в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО.

В ноябре 2017 года Агентство по противоракетной обороне США совместно с компанией Boeing завершило размещение ракет-перехватчиков наземного базирования на территории военной базы Форт Грили, нарастив их число до 44.