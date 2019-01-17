Трамп назвал приоритетом продажу американских ПРО союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из приоритетов Пентагона должна стать продажа союзникам американских систем ПРО.

При этом он подчеркнул, что союзники тоже должны делить с Вашингтоном расходы на ПРО, передает РИА «Новости».

«Я ясно дал понять, мы защищаем много очень-очень богатых стран, многие из них настолько богаты, что они могут платить нам за оборону, и вы увидите перемены в этом», – сказал он.

По словам Трампа, сейчас он ведет на этот счет «дружественные переговоры».

Президент США отметил, что в случае согласия союзников на оборону удастся направлять гораздо больше средств.

«Мы не можем быть дураками, мы не хотим, чтобы нас так называли. Скажу вам, много лет за спиной они нас так называли, но это изменится», – заверил президент.

В ноябре 2018 года бывший чиновник Пентагона Абрахам Денмарк признал, что системы ПРО США в Польше и Румынии легко переоборудуются из оборонительного в наступательное вооружение.

В четверг Трамп объявил о новой стратегии ПРО США.