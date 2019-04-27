Путин заявил о желании большинства стран мира работать с Россией

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что все страны, с представителями которых он встречался, хотят сотрудничать с Москвой.

«Для нас важно, что у нас складываются очень добрые отношения, деловые со многими нашими партнерами, подавляющим большинством стран мира, все, с кем я встречался, все хотят с нами работать», – передает РИА «Новости» слова Владимира Путина.

Он указал, что никто в мире не хочет «никаких торговых войн», кроме тех стран, которые инициируют данные процессы, передает ТАСС.

«Во всяком случае, подавляющее большинство, почти 100% убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию», – сказал президент.

Комментируя китайскую инициативу «Один пояс - один путь», глава государства выразил уверенность, что такие проекты имеют хорошее будущее, так как в них заинтересованы практически все стороны.

«Либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, они нужны всей мировой экономике», – отметил Путин.

Российский лидер заявил также, что реакция мирового рынка нефти на санкции США против Ирана после их вступления в силу в мае непредсказуема.

Он не обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином вопросы, связанные с Ираном, включая поставки нефти.

Ранее Владимир Путин заявил, что международное сообщество должно найти эффективный ответ на проявления протекционизма, к которым относятся и односторонние санкции.