Росавиация сообщила о переговорах с Китаем по трансграничным маршрутам БПЛА

Глава Росавиации Ядров: С Китаем обсуждают запуск трансграничных маршрутов БПЛА

Tекст: Антон Антонов

«С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – сказал Ядров в кулуарах Международного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос о странах, с которыми обсуждается запуск подобных маршрутов.

Он подчеркнул, что переговоры находятся в активной стадии и обсуждения уже ведутся, передает РИА «Новости».

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тыс. человек из 191 страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о старте совместного с Китаем проекта по отработке грузовых перевозок с помощью беспилотников.

Замминистра транспорта КНР Ли Ян предложил продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок между странами.