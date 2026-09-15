14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
Росавиация сообщила о переговорах с Китаем по трансграничным маршрутам БПЛА
Глава Росавиации Ядров: С Китаем обсуждают запуск трансграничных маршрутов БПЛА
Россия и Китай обсуждают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников с пилотным проектом в Благовещенске, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – сказал Ядров в кулуарах Международного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос о странах, с которыми обсуждается запуск подобных маршрутов.
Он подчеркнул, что переговоры находятся в активной стадии и обсуждения уже ведутся, передает РИА «Новости».
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тыс. человек из 191 страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о старте совместного с Китаем проекта по отработке грузовых перевозок с помощью беспилотников.
Замминистра транспорта КНР Ли Ян предложил продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок между странами.