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Непал собрался запретить альпинистам-новичкам восхождения на Эверест
Генсек ассоциации альпинизма Непала Лама: Восхождения на Эверест ограничат
Власти Непала готовят закон, который обяжет альпинистов подтверждать опыт высокогорных восхождений перед подъемом на Эверест, сообщил генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.
«Одно из наиболее значимых нововведений – требование о наличии предварительного опыта высокогорных восхождений для тех, кто планирует подняться на Эверест. Цель этой меры – гарантировать, что альпинисты обладают достаточным опытом пребывания на высоте, прежде чем браться за самую высокую и технически сложную коммерческую экспедицию в мире», – приводит слова Ламы РИА «Новости».
Депутаты страны определяют, сколько восхождений на вершины выше 7 и 8 тыс. м нужно совершить претенденту, чтобы получить разрешение на подъем на Эверест.
Издание Explorersweb отмечает, что новые правила вряд ли успеют вступить в силу к весеннему сезону 2027 года.
Ассоциация также рекомендовала альпинистам оформлять полную страховку, которая покрывает высокогорные восхождения, экстренную эвакуацию вертолетом и расходы на репатриацию при необходимости.
Помимо этого, в Непале уже изменились государственные тарифы за восхождение на вершину. Для иностранцев, поднимающихся по классическому маршруту, стоимость составляет 15 тыс. долларов в весенний сезон, 7500 долларов осенью и 3750 долларов зимой и летом – пошлина выросла с прежних 11 тыс. долларов. Новая система сборов уже действует и распространяется на текущие сезоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2025 году сообщалось, что власти Непала рассматривают законопроект, обязывающий альпинистов перед восхождением на Эверест сначала преодолеть вершину высотой не менее семи тысяч метров.
Схожая мера уже вводилась в 1995–1996 годах: тогда обязательным было восхождение на вершину высотой не менее 6 тыс. м, однако из-за сокращения числа альпинистов и давления со стороны экспедиторов и иностранцев правило отменили.