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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Гайдару суждено быть проклятым и забытым

Покойный Егор Гайдар, как и ныне здравствующий Анатолий Чубайс, – это символ либеральных реформ, двуглавый «гайдарочубайс»Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного персоне Егора Гайдара. Несмотря на то, что внук революционного писателя всего полгода занимал пост и. о. премьер-министра и шансов на утверждение его кандидатуры парламентом не было, реформы начала 1990-х годов ассоциируются именно с его фамилией. А результаты опроса говорят сами за себя. Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией, вопреки запрету США. Суть спора: китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            США проигрывают Китаю битву за Европу

            Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоваться   20 марта 2019, 08:18
            Фото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев,
            Оксана Борисова

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            Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией, вопреки запрету США. Суть спора: китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».

            «Мы не должны быть наивны», - заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя вопрос о доступе иностранных компаний к рынку 5G-технологий. Также она подчеркнула, что и искусственных препятствий для иностранных компаний Германия строить не планирует.

            Отвечая на вопрос, связанный с деятельностью известной корпорации Huawei («Хуавэй»), Меркель сказала, что не собирается исключать участника лишь из-за того, что он является представителем другой страны. Канцлер напомнила о требованиях властей ФРГ к компаниям, желающим участвовать во внедрении сетей 5G, заявив, что Германия будет действовать в соответствии с ними. По ее словам, Берлин не намерен отказываться от оборудования китайского поставщика Huawei, однако, как известно, планирует принять значительные меры безопасности.

            Как отмечает ТАСС, сейчас в дискуссии о внедрении 5G ощущается недоверие европейцев к китайской компании Huawei. После того, как США обвинили Huawei в шпионаже, не представив, правда, никаких доказательств, компания оказалась под угрозой санкций. От всех своих союзников Штаты потребовали прекратить все дела с китайской корпорацией.

            Напомним, что еще в декабре по запросу США в Канаде была взята под стражу финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу, которую заподозрили в нарушении режима американских санкций против Ирана. А в январе по подозрению в шпионаже власти Польши тоже задержали сотрудника Huawei.

            Тем временем у себя в стране администрация президента Дональда Трампа планирует национализировать 5G-сети для большего контроля, а также для защиты от иностранного влияния. Об этом стало известно из доклада одного из американских чиновников, попавшего в прессу. По мнению экспертов, такой план демонстрирует страх перед Китаем, поскольку стало очевидно, что Америка начала проигрывать Китаю технологическую войну.

            Как отмечала ранее «Газета.ru», китайский гигант Huawei стал крупнейшим в мире производителем коммуникационного оборудования. Что касается американских интернет-гигантов, то они уже сорвали все сроки создания 5G-сети внутри самих США. Кроме того, они могут создавать их и дольше, и дороже, чем тот же Huawei. Но Вашингтон это обстоятельство не смущает, он продолжает нахраписто заставлять всех своих союзников отказаться от услуг китайцев и вести бизнес только с американскими интернет-компаниями.

            Германский политолог Александр Рар назвал спор вокруг Huawei очередным тестом, который показывает, насколько Германия в частности и Евросоюз в целом могут отстоять перед США свои рыночные интересы.

            «Это очень мучительная тема. Американцы ведут торговую войну с китайцами и уже предупредили: если немцы продолжат дальше работать с Huawei, если и дальше будут открывать китайской компании доступ на европейские рынки, то США могут пересмотреть сотрудничество двух стран в области разведок», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, давление США на Германию сейчас нарастает – это касается не только деятельности Huawei, но и проекта «Северный поток-2». Но Германия вряд ли отступит, так как она сама заинтересована в участии своего бизнеса в модернизации Китая, а также в других совместных проектах.

            «Накануне министр экономики Германии говорил, что «мы будем сотрудничать с КНР, но, конечно, будем следить, чтобы китайские фирмы не слишком глубоко залезли в наши технические или оперативные файлы», – отметил Рар. Кстати, такие аргументы звучали 10 лет назад в отношении России, когда она хотела участвовать в покупке акций немецких компаний, напомнил эксперт.

            «Кто в конце концов выиграет в этом конфликте и возможен ли компромисс, сказать очень сложно. Вашингтон нажимает на Европу абсолютно бескомпромиссно и не хочет слышать никаких возражений», – говорит Рар.

            «Борьба за 5G – это большая борьба за весь новый технологический уклад. Это не просто новая скорость Интернета, это фундаментально другая индустрия, – рассказывает газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Это борьба за промышленный потенциал, за перспективный технологический рост. Американцы пытаются отключить Китай от этого конкурентного преимущества, который им даст выход в 5G. Поэтому они давят на всех свои партнеров отказываться от оборудования Huawei. Борьба будет очень серьезной – и Европа будет основным полем битвы».

            «Однако американцы в этом отстают уже не только от китайцев, но и от корейцев. У американцев нет решения под ключ, они только развивают его. Второе: американский «ключ» будет, в любом случае, дороже, пояснил Абзалов.

            «У Китая почти вся инфраструктура готовая. Китайцы сами производят оборудование, развивают инфраструктуру, у них есть готовое решение «под ключ». Американцы спохватились. Они поняли: если сейчас не давить Huawei, то лет через пять в Европе уже полностью будут развернуты сети 5G, – и развернуты китайцами». В результате американцы уже теряют самый важный ключ – доступ к интеллектуальной собственности.

            «Для Европы важнее всего использовать новые сети в промышленности. Это не просто умная техника, которая проталкивает систему «умного дома», «умного города», «умного государства» и умная бытовая техника, но это еще и промышленное использование», – пояснил эксперт. 

            «Китайцы активно развиваются на европейском рынке, когда им закрыли американский. Они договорились с Великобританией, Германией, Францией. Если послушать, то в последнее время союзники Вашингтона начинают отбиваться от американских требований бойкотировать Huawei. Представители Великобритании уже заявили, что Huawei хоть и китайская компания, но отказываться полностью от ее техники не считают целесообразным», – отмечает Абзалов.

            Градус антиамериканской риторики в Германии в последние дни явно растет. В тот же день, во вторник зампред нижней палаты парламента ФРГ Вольфганг Кубики выступил с сенсационным требованием – объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата. Правда, повод уже не был связан с IT-технологиями. Поводом стало требование посла от властей ФРГ выделить два процента от ВВП на оборону.

            «Наша толерантность тоже имеет границы», – возмутился Кубики, которого цитирует РИА «Новости». По его мнению:

            «Будучи американским дипломатом, нельзя вести себя как верховный комиссар на оккупированных землях, это должно знать!»

            Забавно, что Кубики представляет в бундестаге Свободную демократическую партию (СвДП), которая отражает интересы крупного бизнеса, часто входила в правительство и считалась в ФРГ сильнее других ориентированной на США.

            По мнению Александра Рара, спор вокруг Huawei лишний раз доказывает, что США занимаются расколом Европы.

            «Говорят, что якобы какая-то Россия раскалывала Европу. Туфта! Раскалывают Европу Америка своими заявлениями и Китай, потому что Пекин, в свою очередь, активно работает с восточно-европейскими странами... Некоторые эти страны просто в открытую защищают Китай на площадках Евросоюза, потому что получают от китайцев хорошие деньги. Так что внутри ЕС теперь есть страны, которые активно сотрудничают с Китаем, и страны Прибалтики или Польша, которые отказываться от такого сотрудничества», – подытожил Рар.


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