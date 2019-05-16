США продолжили травлю Huawei

Китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений внесут в черный список, сообщило министерство торговли США.

Huawei обвиняют в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

Теперь компаниям США потребуется специальная лицензия, чтобы продавать Huawei оборудование.

США утверждают, что Huawei предоставляла запрещенные Вашингтоном финансовые услуги Ирану, а также пыталась помешать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, который объявляет в США «режим национального чрезвычайного положения относительно угроз против информационных технологий и технологий связи».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США пытаются устроить травлю Huawei по всему миру. В марте Huawei обвинила власти США во взломе серверов компании. Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу задержана в Канаде по запросу из Вашингтона.

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