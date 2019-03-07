Huawei обвинила власти США во взломе серверов компании

Представитель Huawei в Шэньчжэне обвинил американские власти в противозаконном проникновении на корпоративные сервера китайской компании.

В компании подчеркнули, что имеют «явные доказательства» противозаконных действий правительства США, передает ТАСС.

Кроме того, по сообщениям Reuters, Huawei подала на правительство Соединенных Штатов иск за неправомочное принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование китайской компании.

Иск направлен на рассмотрение суда Восточного округа Техаса, где расположено головное представительство китайской компании в США.

Напомним, в понедельник бывшего вице-консула канадского посольства в Пекине Майкла Коврига, который был задержан в Китае в конце 2018 года, обвинили в шпионаже.

Днем ранее финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию, заявив о нарушении ее конституционных прав.