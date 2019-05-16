Huawei предсказала отставание США в 5G

Китайская компания Huawei прокомментировала решение властей США внести ее в черный список.

По мнению Huawei, такой шаг не поможет США «обрести большую безопасность», не сделает их «сильнее», а лишь вынудит «использовать продукцию более низкого качества», которая, кроме того, будет дороже. Как заявили в компании, США рискуют «оказаться позади других стран в строительстве сетей 5G».

Huawei считает, что пострадают компании и потребители в самих США, передает РИА «Новости».

Huawei назвала «необоснованные рестрикции» со стороны Вашингтона «бесцеремонным посягательством» на ее права, но выразила готовность поддерживать контакт с американским правительством для обеспечения гарантий безопасности продукции.

Напомним, в США объявлен режим ЧП из-за угрозы шпионажа, Huawei и 70 ее подразделений внесут в черный список. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения 5G.

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