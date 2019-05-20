Американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei

Работающие в сфере информационных технологий американские компании приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei.

В частности, компании Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel сообщили своим сотрудникам, что не станут поставлять оборудование Huawei до дальнейших распоряжений, сообщает Bloomberg.

Ранее американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской Huawei в связи с внесением ее в черный список. Сообщалось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. В ответ Huawei предсказала отставание США в 5G.

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