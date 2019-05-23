Власти Китая взяли курс на цифровую независимость от США

После введенных Вашингтоном санкций против китайской компании Huawei власти КНР приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США в этой области, сообщает South China Morning Post.

Министерство финансов Китая решило освободить компании, работающие в указанных областях, от уплаты налога на прибыль на ближайшие два года, в последующие три года ставка налога для них будет понижена вдвое – с 25% до 12,5%, передает ТАСС.

Инвесторы приветствовали нововведение, которое вызвало рост акций высокотехнологичных компаний. «Мы увидим и другие меры правительственной поддержки, что станет позитивными новостями для китайского технологичного сектора в долгосрочной перспективе», – полагает шанхайский аналитик из фирмы Soochow Securities У Кань.

По его словам, в нынешних условиях КНР придется делать ставку на масштабную разработку собственных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США.

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На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп запретил свершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei.

В среду сотрудничество с Huawei прервал британский производитель процессоров ARM.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.

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