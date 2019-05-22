Британский производитель процессоров прервал деловые контакты с Huawei

Разработчик и производитель процессоров ARM потребовал от своих сотрудников прекратить все деловые контакты с китайской компанией Huawei, сообщили британские СМИ.

Причиной такого радикального решения стали введенные недавно санкции США в отношении китайского производителя мобильных устройств, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Под запрет попали оказание Huawei любой технической поддержки, отмечается в сообщении. Кроме того, сотрудники ARM должны будут прекратить все невыполненные контракты.

ARM поставляет Huawei технологии, применяющиеся в производстве микропроцессоров для мобильных телефонов. Восемь филиалов британской корпорации находятся в США.

19 мая сообщалось, что министерство торговли США намерено внести Huawei в черный список. Компанию обвинили в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США».

Позже американские IT-компании приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании.

Huawei призвала Европу не поддаваться давлению США. При этом во вторник она получила временную генеральную лицензию, которая позволяет китайской компании ограниченно продолжить работу в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против Huawei.