США приостановили атаку на Huawei

Huawei получила временную генеральную лицензию, которая позволяет китайской компании ограниченно продолжить работу в США, сообщило бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.

Лицензия выдана на 90 дней, с Huawei сняты ограничения на покупку товаров в США, передает ТАСС.

США отсрочили некоторые торговые ограничения в отношении Huawei, но на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу ограничений, данное послабление не распространяется.

Huawei разрешили китайской компании поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам, чтобы их работа не была нарушена, передает РИА «Новости».

В частности, речь идет о крупных интернет-провайдерах и поставщиках услуг мобильной связи.

Минторг США сообщил, что временные лицензии могут позволить компаниям «избежать перерыва в работе уже существующих коммуникационных сетей и оборудования».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei.

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