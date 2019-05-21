Huawei призвала Европу не поддаваться давлению США

Китайская компания Huawei рассчитывает, что европейские страны не последуют примеру США и не станут вносить корпорацию в черные списки, заявила вице-президент Huawei Кэтрин Чен.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Кэтрин Чен отметила, что Huawei сотрудничает с европейскими партнерами более 10 лет, в том числе занимается разработкой сетей 5G, сообщает Reuters.

«Мы не думаем, что это (прекращение сотрудничества) может произойти в Европе. Я верю, что они примут собственное самостоятельное решение», – заявила Чен, отвечая на вопрос, допускает ли она, что европейские страны поддадутся давлению США и введут ограничения против компании.

В свою очередь основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.

«Действия американских политиков говорят о том, что они недооценивают наши возможности. 5G Huawei не пострадает. В вопросе технологии 5G другие не смогут догнать Huawei в течение двух или трех лет», – сказал он в интервью телеканалу CCTV.

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Жэнь Чжэнфэй также отметил, что материалы Huawei подходят для строительства 5G-сетей в Европе, пишет «Коммерсант».

Вместе с тем министерство торговли США объявило о временном разрешении на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei. Оно будет действовать до 19 августа. Отсрочка не влияет на введенный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в отношении китайской компании.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei.