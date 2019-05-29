Huawei собралась доказать незаконность действий властей США в американском суде

Телекоммуникационная корпорация Huawei подала иск к правительству США с требованием признать решение о внесении китайской компании в черный список противоречащим американской конституции.

Согласно заявлению компании, законопроект о внесении китайской компании в черный список напрямую обвиняет Huawei, а также устанавливает ряд ограничений для нее. Кроме того, целью действий властей США, по версии Huawei, являлось лишение компании ее публичных прав, в числе которых право на судебное разбирательство, что напрямую противоречит конституции США, передает ТАСС.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США внес Huawei в черный список. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.

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