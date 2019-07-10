Заключено соглашение по созданию в России сети 5G

Трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России беспроводной связи 5G подписали в среду Ростех, «Ростелеком» и правительство.

Соглашение определяет направления развития, которые входят в зону ответственности каждого из участников. Основным механизмом станет дорожная карта, которую разработают Ростех и «Ростелеком». Затем они представят ее в правительство, передает ТАСС.

Напомним также, в конце июня рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям. По этой дорожной карте к 2024 году появится 25 пилотных зон 5G, созданных на основе отечественного оборудования.

А в начале июня российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах.