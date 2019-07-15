Какие новые возможности открывают сети 5G?

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15 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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            Какие новые возможности открывают сети 5G?

            		   15 июля 2019, 13:34
            Фото: Jason Lee/Reuters
            Текст: Алексей Яковлев

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            Огромные. Наша жизнь может измениться до неузнаваемости – начиная с перехода к автопилотам на дорогах и заканчивая умными теплотрассами.

            Сначала стоит сказать, что такое 5G. Это пятое поколение технологии мобильного интернета, гораздо более быстрое, чем его предшественники. Если у 3G скорость сети была 40 Мбит/с, у 4G – уже 150 Мбит/с, то у 5G будет 20 Гбит, т.е. еще в 133 раза быстрее. Но скорость – это еще не все. 5G также обещает больший охват территории, чем был у 4G, и более стабильный сигнал. Это значит, что в теории интернет в вашем смартфоне не пропадет ни в деревне у бабушки, ни в метро, ни в доме с толстыми стенами. Также 5G подразумевает большее число подключенных устройств – 1 миллион на квадратный километр (у 4G – 2 тысячи). Это означает, что вам не придется жаловаться на медленный сигнал в месте большого скопления людей – с 5G интернета должно хватить всем. 

            В общем, новые сети стоит воспринимать прежде всего как некий фундамент, с которого начнется развитие огромного количества областей – от ИТ-технологий до ЖКХ и тяжелой промышленности. 

            Будет заметен эффект и в частностях. Попробуем понять, как внедрение 5G затронет лично нас. Сразу стоит сказать, что список, мягко говоря, неполный, поскольку обо многих нововведениях, возможных с приходом 5G, нам только предстоит узнать.

            Широкополосный интернет на даче

            Пожалуй, это самое простое. Если инфраструктуру для поддержки сетей 5G удастся развить хотя бы до того уровня, что есть у 4G, на фоне более стабильного сигнала это будет означать, что на даче вы вполне сможете смотреть условный Netflix или попросту работать удаленно. Скорость сети при этом ничем не будет отличаться от вашей домашней. 

            Домашний интернет трансформируется

            Кстати о домашнем интернете, который сейчас попадает к вам в квартиру по оптоволоконному кабелю. Его попросту не будет. Зачем прокладывать кабель, если есть беспроводная сеть чуть ли не большей скорости? Интернет-провайдерам придется перестраивать бизнес и продавать уже 5G-тарифы. А от вас потребуется купить 5G-роутер. 

            Стриминг

            Необходимость в скачивании видео попросту отпадет, поскольку ваш телевизор, компьютер или смартфон начнут в полной мере поддерживать стриминг – в высоком разрешении. Вплоть до 4К или даже до 8К, что сейчас пока кажется нереальным. Возможно, пострадает и пиратство, которое сейчас живо за счет торрентов – многие предпочтут гораздо более быстрое и удобное потоковое видео, которое позволяет смотреть кино с любого из ваших устройств, а не только с того, на которое вы скачали файл.     

            Интернет вещей – компьютеризация дома

            «Умные дома» наконец выйдут на новый уровень. Число умных устройств должно вырасти на порядок, конкуренция на этом рынке обострится, а цены снизятся. Кроме того, низкий уровень задержек (менее 10 м/с) позволит технике быстрее реагировать на те или иные «раздражители». Например, сенсор увидит, что один из шлангов стиральной машины во время ее работы начал протекать, и даст сигнал прекратить подачу воды. «Умная» же машинка моментально сообразит, что что-то пошло не так, и остановит стирку.

            Также вы сможете в большей легкостью создавать различные сценарии, с которыми нынешние устройства справляются не всегда успешно. Например, после команды «выключить будильник», по всей квартире включится свет, чайник начнет кипятить воду, микроволновка – разогревать завтрак, а телевизор покажет вам выпуск новостей на выбранном вами заранее канале. 

            ЖКХ

            Наши города, которые пока с трудом можно назвать «умными», все же должны будут поумнеть. Особенно это касается ЖКХ. 5G позволит системам датчиков – которые, конечно, сначала надо будет установить – быстро передавать информацию о том, на каком участке проблемы с трубопроводом, где перегорел фонарь, где не работает лифт, перегорела лампа, где засорился мусоропровод или в каком подъезде задымление. Вместо того, чтобы тратить деньги на плановые проверки, управляющие компании смогут мониторить проблемы в режиме реального времени.

            Удаленное управление производством

            Это один из ключевых моментов в применении 5G. Новые сети должны помочь промышленности стать более роботизированной.

            Для России это может быть особенно актуальным на вредных и тяжелых производствах.

            Уже сейчас на многих западных заводах рабочих сменяют роботы, но сложность в том, что в большинстве случаев связь операторов с ними осуществляется по кабелям. С 5G этой проблемы не будет. Лишнего физического труда тоже можно будет избежать с внедрением роботов-погрузчиков.  

            Беспилотные автомобили

            Мировые автопроизводители давно ждут появления 5G, поскольку без новых сетей они никак не могут в полной мере сделать автопилот в машине безопасным для всех, в том числе для пешеходов и других водителях. Дело в том, что при нынешних скоростях мобильного интернета и при нынешних задержках в передаче информации автомобиль не может анализировать все факторы, которые влияют на движение: поведение машин в потоке, наличие пешеходов, погоду, знаки. Все это вкупе дает огромное количество постоянно сменяющихся данных, для моментального анализа которых нужен максимально быстрый интернет. В теории автомобили, оборудованные 5G-модемами, даже смогут помогать друг другу во время движения, обмениваясь информацией. Например, грузовик на двухполосной дороге может подсказать следующей за ним машине, что на встречной полосе никого нет, и можно совершать обгон. Или что машины есть, и с обгоном надо подождать. 

            Дроны

            Использование дронов тоже должно выйти на новый уровень. Более быстрый интернет позволит как минимум передавать в онлайн-режиме видео высокой четкости, что на руку в первую очередь телевизионщикам и тем, кто ведет онлайн-трансляции, например, на Youtube.

            Здравоохранение

            Современная медицина тоже может значительно измениться. Консультации уже давно можно проводить удаленно, а вот для чего-то большего нужны другие скорости. К примеру, в Морозовской больнице уже успешно попробовали провести процедуру УЗИ на расстоянии. Далее дело за удаленным операциями, когда врачи лично смогут проводить операцию на мозге в Находке, находясь в Москве и управляя различными инструментами на расстоянии. То есть при высокой скорости интернета и достаточном уровне оснащенности больницы, например, на Чукотке, там не обязательно будет иметь высококвалифицированного хирурга, достаточно вывести на связь профессионала из регионального центра или даже из столицы.


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