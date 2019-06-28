Россия возглавила рейтинг стран с дешевым безлимитным интернетом

Самый дешевый безлимитный интернет среди развитых стран оказался в России, свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review.

Специалисты проанализировали цены на услуги 136 мобильных операторов из 50 стран, сообщается на сайте агентства.

Выяснилось, что в России средняя стоимость услуги составляет 613 рублей. При этом в мире за безлимитный интернет придется заплатить в среднем 2791 рубль.

В исследовании отмечается, что у операторов во всем мире существует специальное разделение тарифов: для старшего поколения, для молодежи и для «гипервключенных» абонентов с безлимитным интернетом.

«Операторы стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными, Россия – лидер среди развитых стран по доступности безлимитных тарифов», – заявил руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.

Кроме стоимости тарифов на безлимитный интернет, эксперты также составили рейтинг стран по стоимости 1 Гб. В последнем Россия заняла четвертое место. Средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в мире составляет 195,5 рубля. В России за него придется отдать 37,9 рубля.

Ранее сообщалось, что Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G.