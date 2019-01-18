Разрабатываемый Китаем двигатель для истребителей признали устаревшим на 30 лет

Разрабатываемый в Китае для истребителей турбореактивный двигатель «Тайхан-10» (также называют WS-10) технологически отстает от конкурентов на 20-30 лет, сообщают СМИ.

Двигатель «Тайхан-10» является базовой разработкой для китайского двигателестроения, передает ТАСС со ссылкой на статью китайского портала Sina.

Согласно этим данным, сведения о дефектах и несовершенстве технологий были обнародованы в сборнике статей Издательства авиационной промышленности Китая в статье заместителя главного конструктора WS-10 Чэнь Цунхуэя.

«Между «Тайханом» и двигателями сильнейших авиационных держав по-прежнему сохраняется отставание в 20-30 лет», – отмечает он.

В книге приводится перечень основных неисправностей и дефектов этих двигателей: повреждения подшипника качения на предельных режимах работы двигателей, низкое качество сплавов и малый ресурс изделий.

Дефекты появились из-за нерационального распределения финансирования между НИИ, КБ и звеньями производственной цепи, недостаточный уровень компетенции научно-исследовательских кадров, проблемы производства и контроля качества выпускаемых изделий, сообщает китайское издание.

ВПК Китая был создан по модели СССР и при поддержке советских специалистов, указывает портал. Военная промышленность страны развивается независимо, но при ограничениях научных контактов с зарубежными странами модель ВПК и его принципы работы устарели. Сократить отставание WS-10 можно только путем изучения передовых технологий США, Франции, Великобритании и других крупных авиастроительных держав, отмечает издание.

WS-10 создается усилиями Шэньянского исследовательского института авиадвигателестроения. В его основе лежат технологии на базе американо-французского турбовентиляторного авиадвигателя CFM56, купленные КНР в 1980-х годах.

Отмечается, что двигатели серии «Тайхан» стоят в истребителях J-11B («Цзянь-11-би»), J-11D и J-16.