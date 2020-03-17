Стратегический резерв Пентагона направили на борьбу с коронавирусом

Из стратегического резерва министерства обороны США будет направлено до 5 млн респираторов на меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.

«Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн <...> респираторов и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов», – приводит его слова ТАСС.

Эспер уточнил, что первый 1 млн респираторов станет доступен сразу же.

Кроме того, Пентагон выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, а также предоставит доступ к 14 своим лабораториям, чтобы в них смогли проводить тесты на коронавирус.

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Ранее минобороны США остановило переброску в Европу военных, которые должны были принять участие в учениях Defender Europe, из-за пандемии коронавируса.

Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты быстро справятся с распространением коронавируса.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом по увеличилось до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек.

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