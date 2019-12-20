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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

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      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

              А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против Китая   20 декабря 2019, 14:32
              Фото: twitter.com/EsperDoD
              Текст: Михаил Большаков

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              США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?

              Согласно заявлению командующего ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерала Чарльза Брауна, «было бы полезно» разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При этом Браун подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо переговорах или консультациях, касающихся такого рода американской инициативы, со странами региона. А значит, речь идет о возможном одностороннем шаге США. Китай же считает такого рода развёртывание ракет в непосредственной близости от его границ прямой угрозой национальной безопасности.

              Заявления из уст начальников отдельных оперативных командований вооружённых сил США говорят о том, что планы по размещению РСМД в АТР уже прорабатываются на их уровне. Политическая же «отмашка» на создание такого рода планов, судя по всему, непублично сделана ранее.

              Планируемые места размещения будущих американских РСМД в Азии пока что не оглашаются, однако их вполне можно определить, опираясь на структуру союзнических договоров США в регионе. Скорее всего, в качестве плацдарма для размещения американских РСМД может быть использована Япония или Южная Корея, так как оба этих государства до сих пор критически зависят от США. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Южной Корее создаёт, кстати, предельно опасный прецедент: расстояние между Сеулом и Пекином по кратчайшему воздушному пути составляет лишь около 950 километров. Это вдвое меньше, чем было между Москвой и передовыми позициями американских РСМД в Европе в начале 1980 годов, когда от столицы СССР такие ракеты отделяло чуть больше 2000 километров.

              Как следствие, размещение американских РСМД в Южной Корее уже станет крайне опасным шагом. Фактически речь будет идти о том, что у США появится неиллюзорная возможность нанесения первого обезоруживающего ракетного удара по Китаю, от которого защитить столицу КНР будет крайне затруднительно, если не невозможно. Просто в силу того, что подлётное время таких американских ракет составит не более 10 минут. А это, в свою очередь, определяет необходимость мгновенного запуска всего китайского ядерного арсенала в сторону США при любом пуске ракет с территории Южной Кореи – с целью избежать потери управления после уничтожения или критического разрушения китайской системы стратегического ракетного ответа. 

              Стоит также упомянуть, что в предельном случае США могут вытащить на свет божий даже «тайваньскую карту», пойдя на размещение своих ракет на этом острове, пока что фактически независимом от континентального Китая. Ещё в августе 2019 года Тайвань заявил о принятии на вооружение собственных сверхзвуковых крылатых ракет Yun Feng с дальностью 1500 км, которые в островной прессе прямо назвали «антипекинскими». На острове эти ракеты называют «защитным оружием», однако предполагается, что в случае военного конфликта их целью станут не китайские ВМФ или десантные части армии КНР, но инфраструктурные объекты в глубине материкового Китая.

              В частности, удар может быть нанесен по таким крупным городам, как Гонконг или Шанхай, а также по целям в экономически развитых провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян. Yun Feng сможет поразить важные объекты КНР, включая атомные электростанции, хранилища со стратегическими запасами нефти, скоростные железные дороги, мосты и туннели. Тайвань – настоящий «непотопляемый авианосец»: большая часть густонаселенных и развитых прибрежных районов южного Китая отстоит от него всего лишь на 300-800 километров.  

              Пока что взаимоотношения Вашингтона и Тайбэя формируются с оглядкой на «Шанхайское коммюнике» 1972 года, когда тогдашний президент США Ричард Никсон пошел на нормализацию отношений с КНР, частью которых стал отказ от масштабной военной и политической поддержки Тайваня. Однако военно-техническое сотрудничество и поставки американских вооружений Тайбэю продолжались всё это время. А это позволяет предположить, что и возврат американских военных баз на остров, после их вывода в 1972 году, также может стать вполне вероятным.

              Определяться такой шаг будет, безусловно, общим направлением китайско-американских отношений, так как после него взаимоотношения США и КНР можно будет считать окончательно испорченными. Если же это произойдёт – размещение американских РСМД на Тайване, к тому же несущих ядерные боевые части, выглядит предельно логичным. И, конечно же, ещё более опасным, чем в Японии или Южной Корее.

              Глобальное обострение

              Управляемая эскалация в вопросе РСМД в АТР необходима Соединённым Штатам для того, чтобы сдерживать Китай в его нынешнем состоянии «экономического гиганта» и «военного середнячка». Именно эта цель уже несколько раз декларировалась американскими политиками и военными, как основной план США – так как глобальной термоядерной войны с КНР Америка не хочет ровно в той же степени, что и с СССР времён холодной войны.

              На сегодняшний день Китай с точки зрения ракетно-ядерного потенциала во многом напоминает СССР середины 1960 годов. Его пусковые установки и ракеты малочисленны и несовершенны, стратегические бомбардировщики представляют собой копии устаревших советских Ту-16, а геостратегическое положение крайне уязвимо. У Китая практически нет военных баз за пределами собственной территории, тем более баз, приспособленных для базирования носителей ядерного оружия. Как следствие, блокадная стратегия в АТР и эскалация путём размещения РСМД вполне может сработать – пока что стандартный ответ Китая на неё выглядит непропорционально затратным и связан с практически полной перестройкой китайской ядерной «триады». Фактически сегодня КНР хотят втянуть в столь же разорительную гонку вооружений, которая сгубила поздний СССР. 

              Интересно и то, что Китай, не связанный в прошлом положениями Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), уже имеет в своём распоряжении крылатые ракеты средней дальности наземного базирования. Это изделие CJ-10K, которое является улучшенной репликой советской крылатой ракеты X-55. В районе 2001 года Китай купил документацию и опытные образцы X-55 через Киев, воспользовавшись, кроме того, услугами днепропетровского КБ «Южное», которое во многом помогло КНР усовершенствовать Х-55 до уровня CJ-10K. В частности, китайцы избавились от выдвижного двигателя, который повышает радиолокационную сигнатуру ракеты. К настоящему моменту Китай уже провёл испытания CJ-10K в наземном, воздушном и морском вариантах, получив в своё распоряжение практически универсальную крылатую ракету.

              Таким образом, как ни странно, Китай уже был готов к выходу США из ДРСМД и к возможному размещению американских крылатых и баллистических ракет на Тайване, в Южной Корее или в Японии.

              Как следствие, его ответ на такие шаги может быть проведен в нестандартной манере. Кроме взятия под прицел американских ракетных баз в АТР, Китай может столь же спокойно разместить собственные крылатые и в перспективе баллистические ракеты, например, на Кубе или в Венесуэле, с которыми у Пекина в последнее время выстроились крайне дружеские экономические и политические связи.

              Конечно, пока что такие ответные китайские шаги тоже находятся «за горизонтом» окончательного перехода к китайско-американскому конфликту от нынешнего охлаждения взаимоотношений, но в такой возможной поменявшейся реальности они выглядят предельно логичными. Ведь именно в такой логике действовал СССР в момент Карибского кризиса, «разменяв» ракетную базу на Кубе на ликвидацию позиций американских ядерных ракет в Турции.

              Для России такое обострение конфликта между Китаем и США выглядит, к сожалению, также крайне опасным. Гипотетическое размещение РСМД в Японии или в Южной Корее по факту ставит под удар и всю инфраструктуру России на Дальнем Востоке. Так как по ровно тем же причинам любой пуск ракеты с территории этих стран может обоснованно восприниматься, как атака на Россию – с предельно узким временным «окном» на принятие решений и запуск ответных действий.

              При этом для России фактор «тесноты» АТР также работает в обостренном виде: от Сеула до Владивостока всего лишь около 745 км по «воздушной» прямой.

              Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, которое он сделал в октябре 2018 года, предвосхищая выход страны из ДРСМД, Соединённые Штаты будут продолжать наращивать ядерную мощь, пока остальные страны «не придут в себя». Отдельно он подчеркнул, что эти слова «обращены напрямую к России и Китаю». Принимая такой общий политический посыл и учитывая последние американские заявления, которые идут уже с уровня военных, можно понять, что США пытается напугать Китай и Россию новой гонкой ракетно-ядерных вооружений. Причём делают это, используя всю ту же карту РСМД, которой они пытались шантажировать СССР дважды – в начале 1960-х и в конце 1970-х. Оба раза они разместили свои ракеты в опасной близости от границ Советского Союза – и ожидаемо получили крайне неприятный для самих США геополитический и военный ответ.

              Поэтому в такой ситуации можно только посетовать на короткую память американской элиты. Ведь если не получилось у Джона Кеннеди и у Рональда Рейгана, то почему должно получиться у Дональда Трампа? Или США считают, что Китай – это более лёгкий соперник, нежели СССР?

              Наверное, оба этих вопроса имеют иные ответы, нежели это сегодня представляется в выкладках и планах Белого дома и Пентагона.  

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