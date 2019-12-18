ВВС США захотели разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Азии

Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун поддержал идею размещения ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, это «было бы полезно» и изменило бы «расчеты, касающиеся происходящего в регионе». Размещение ракет в АТР заставило бы противников США «серьезно задуматься», сказал Браун, добавив, что от количества размещаемых ракет это зависеть не будет.

Браун не смог ответить на вопрос о том, ведутся ли уже соответствующие переговоры со странами АТР, хотя отметил, что «вероятно, знал бы» о таких переговорах, передает ТАСС.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора.

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