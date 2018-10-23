Слом ДРСМД объяснили желанием США ответить на рост мощи Китая

Сотрудник американского Центра национальных интересов Гарри Казианис уверен, что причины, по которым президент США Дональд Трамп решил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, связаны исключительно с растущей военной мощью Китая, сообщает издание The Hill.

По словам Казианиса, «растущий ракетный арсенал Китая уже почти десятилетие вызывает обеспокоенность американских военных стратегов», передает ТАСС.

В качестве примера растущей мощи Китай сотрудник американского центра привел баллистические ракеты наземного базирования DF-21D, дальность которых, по его данным, составляет порядка 1500 км и «которые эксперты нарекли «убийцами авианосцев».

«Китай занимается производством нового поколения баллистических ракет наземного базирования, непосредственно направленных на США и базы их союзников, а также их корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которым Вашингтон не может ничего противопоставить из-за договора», – считает Казианис.

Кроме того, по его данным, Китай усовершенствовал ракеты DF-21D и разработал еще более изощренные «убийцы авианосцев» – ракеты наземного базирования DF-26, которые «могут наносить удары по военным кораблям на ходу с расстояния до 4000 км».

Сотрудник американского центра считает, что выход Соединенных Штатов из ДРСМД может спровоцировать опасную гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах, так как «Америка теперь будет в состоянии сравняться с российскими, равно как и с китайскими, успехами в ракетных разработках».

По мнению Казианиса, Пекин, в свою очередь, «может попытаться разработать еще более продвинутые системы большей дальности и с еще более широкими возможностями.

Помимо этого, сотрудник американского центра считает, что «обе стороны могут начать наращивать число объектов ПРО в противовес друг другу».

При этом он не исключает «вероятность того, что шаг президента Трампа по уничтожению ДРСМД может быть уловкой для перезаключения договора на своих условиях».

Накануне Трамп потребовал присоединения Китая к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о выходе из которого глава Белого дома объявил в минувшую субботу.