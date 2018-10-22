Трамп потребовал присоединения Китая к ДРСМД

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя перед вылетом в Техас ситуацию вокруг ДРСМД, заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен охватывать не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

«Китай не включен в договор, он должен быть включен в него», – приводит ТАСС слова американского лидера.

Отметим, перед этим помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Коммерсанту» в Москве заявил, что Китай, Иран, КНДР «укрепляют свой потенциал методами, которые нарушали бы ДРСМД, если бы эти страны были его подписантами».

При этом Болтон выразил мнение, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сегодня невозможно сделать многосторонним, хотя «15 лет назад, возможно, и были возможности для того, чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним».

«Но сейчас, например, от трети до половины общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют ДРСМД. И предполагать, что они [руководство КНР] уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет, просто нереалистично», – заключил помощник президента США по национальной безопасности.

Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД. В понедельник Болтон назвал следующий шаг по развитию ситуации с ДРСМД.