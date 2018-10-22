Трамп потребовал присоединения Китая к ДРСМД

Взгляд
22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:18  |  vz.ru
Разделы

Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
Перейти а раздел…

Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...

Пять главных ошибок русских на Украине

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Стамбуле
          Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинскимЖириновский уверен, что Россия должна узаконить свое право на первый ядерный ударПрезидент США потребовал присоединения Китая к ДРСМДВ Чехии открыли кладбище солдат Русской армии
          В Японии обвинили Россию в помощи КНДР по созданию ракетыБолтон сказал, что антииранские санкции идут на пользу РоссииЯрмольник и Алферова покусились на национальную безопасность УкраиныСвященник в США в знак протеста перешел из Константинопольской церкви в Русскую
          Трамп объявил о намерении увеличить ядерный арсенал СШАВ США рассказали о произведенной Захаровой «революции»Мужчина в Москве пришел в полицию и сознался в семи убийствахНазваны заработки советских военных за бомбежку Берлина

          Главная тема


          Трамп пугает не Путина, а Европу с Китаем

          ответные меры


          Эксперты предсказали, как Россия ответит на украинские санкции

          урок истории


          Рядом с разрушаемым советским памятником в Польше оставили надпись с обещанием

          легендарная личность


          Раскрыта цель секретного визита разведчика Рудольфа Абеля в Миасс

          Видео

          «За что судить?»


          Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

          армия и вооружение


          Американцы сравнили российские истребители

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          «вы что творите?»


          Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

          москитный флот


          Помогут ли ВМС Украины старые американские фрегаты

          «либеральный террор»


          Андрей Бабицкий: Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

          «На нашей стороне Бог»


          Егор Холмогоров: Если мы порвали с главным православным патриархом мира, мы теперь не православные?

          «в россии новая игра»


          Игорь Мальцев: Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Трамп потребовал присоединения Китая к ДРСМД

          22 октября 2018, 22:42

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя перед вылетом в Техас ситуацию вокруг ДРСМД, заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен охватывать не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

          «Китай не включен в договор, он должен быть включен в него», – приводит ТАСС слова американского лидера.

          Отметим, перед этим помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Коммерсанту» в Москве заявил, что Китай, Иран, КНДР «укрепляют свой потенциал методами, которые нарушали бы ДРСМД, если бы эти страны были его подписантами».

          При этом Болтон выразил мнение, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сегодня невозможно сделать многосторонним, хотя «15 лет назад, возможно, и были возможности для того, чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним».

          «Но сейчас, например, от трети до половины общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют ДРСМД. И предполагать, что они [руководство КНР] уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет, просто нереалистично», – заключил помощник президента США по национальной безопасности.

          Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД. В понедельник Болтон назвал следующий шаг по развитию ситуации с ДРСМД.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............