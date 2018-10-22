Болтон назвал следующий шаг по развитию ситуации с ДРСМД

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Эхо Москвы» заявил, что Вашингтон продолжит консультации с Россией, а также с европейскими и азиатскими партнерами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Следующий шаг – это консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии. Дальнейшие консультации с Россией: конечно, это очевидно, что мы будем их продолжать. И по другим стратегическим вопросам. Будет много дипломатии в ближайшие месяцы», – сказал Болтон, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не будет терпеть нарушения ДРСМД, не имея возможности ответить на это.

«Как сказал президент, Россия делает то, что, как мы думаем, считается нарушением соглашения, и мы не будем терпеть это, не имея возможности для ответа», – сказал Болтон в интервью «Коммерсанту».

Болтон также отверг обвинения Москвы, которая называла шантажом намерение США выйти из ДРСМД.



«Это вообще неправда. Давайте вернемся к началу нашего разговора. Это российские нарушения Договора о РСМД привели нас к нынешней точке. И это продолжалось пять лет, если не больше», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Ранее Болтон заявил, что обсудил с Патрушевым варианты нового договора СНВ.

В Совете безопасности России заявили, что московская встреча Патрушева и Джона Болтона стала важным шагом по реализации договоренностей между президентами России и США.