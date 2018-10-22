Болтон обсудил с Патрушевым варианты нового договора СНВ

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Эхо Москвы» рассказал о встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

«У нас были очень серьезные, плотные дискуссии по вопросу об ограничении вооружений сегодня», – заявил Болтон, передает РИА «Новости».

По его словам, были высказаны «очень серьезные заявления» по позиции США. «Мы консультировались по этому вопросу и будем продолжать эти консультации с другими участниками этого процесса», – отметил помощник президента.

Болтон также сказал, что обсудил с Патрушевым различные варианты нового договора по СНВ. По его словам, Вашингтон еще не выработал позицию по этому вопросу и «время еще есть».

«Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но американское правительство пока еще не выработало своей позиции... Мы готовы вести переговоры, вот, пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали», – пояснил он.

США в ближайшие месяцы продолжат консультации с Россией и партнерами в Европе по вопросам стратегической стабильности, подчеркнул Болтон.



«Следующий шаг – это консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии. Дальнейшие консультации с Россией – конечно, это явно, что мы будем их продолжать. И по другим стратегическим вопросам. Будет много дипломатии в ближайшие месяцы», – добавил он.

Ранее в Совете безопасности России заявили, что московская встреча Патрушева и Джона Болтона стала важным шагом по реализации договоренностей между президентами России и США. Болтон также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.