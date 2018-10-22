В Москве началась встреча Болтона и Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что в Москве началась встреча советника американского президента Джона Болтона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Встреча проходит в формате рабочего обеда.

Захарова отметила на странице в Facebook, что встреча проходит в особняке Министерства иностранных дел.

Ранее Болтон встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Во время диалога они обсудили перспективы диалога Москвы и Вашингтона по стратегическим вопросам. Беседу в Совбезе назвали важным шагом по реализации договоренностей между президентами России и США.

Во время визита в Россию Болтон также должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.