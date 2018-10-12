Стали известны детали будущей встречи Путина и Болтона

Встреча президента России Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который в воскресенье прибыл в Москву, остается в графике главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока встреча планируется», – ответил он на вопрос, точно ли состоится встреча Путина и Болтона, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Кремль рассчитывает, что Болтон разъяснит высказывания американского лидера Дональда Трампа о выходе США из ДРСМД, передает ТАСС.

Он отметил, что вокруг этого договора «были и остаются проблемные моменты», на что многократно указывал российский лидер. «Многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности. Но, тем не менее, именно Россия и США остаются двумя ключевыми странами, которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность», – подчеркнул Песков.

Он также заявил, что возможным ответом Москвы на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.