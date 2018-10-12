Кремль назвал возможный ответ России на выход США из ДРСМД

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможным ответом Москвы на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.

«Слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности», – заявил Песков, добавив, что США дали понять, что «не только завуалированно, но напрямую» начинают разработку запрещенных договором систем.

По его словам, «если разрабатывается эта система, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», передает ТАСС.

В то же время Песков отметил, что процедура выхода из ДРСМД может занять полгода. «В самом документе прописана процедура выхода из этого соглашения, пока никаких действий, прописанных в тексте, направленных на выход из этого документа, США не предпринимали», – добавил он.

Песков также подчеркнул, что Россия была и остается привержена Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в отличие от США.

«Соединенные Штаты Америки размывают основы и основные положения этого договора, устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются ни чем иным, как ракетами малой и средней дальности», – заявил Песков.

Ранее в МИД заявил, что если США и дальше будут выходить из международных соглашений в одностороннем порядке, Россия примет ответные меры, в том числе военного характера.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас.