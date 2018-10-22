Совбез России рассказал о встрече Патрушева с Болтоном

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном перспективы выстраивания диалога Москвы и Вашингтона по стратегическим вопросам, сообщили в СБ России.

«Обсуждены перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам. Стороны отметили важность продолжения контактов на уровне Советов безопасности, а также по линии ряда министерств и ведомств двух стран по вопросам безопасности», – передает слова пресс-секретаря СБ России Евгения Аношина РИА «Новости».

Ранее посольство США рассказало, о чем говорили на встрече в Москве Патрушев и Болтон.

Болтон прибыл в Москву на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из договора о ракетах средней и малой дальности.