Посольство США раскрыло темы разговора Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в Москве обсудили Сирию, Иран и другие вопросы.

«Джон Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», – сообщает посольство США в России в Twitter.

Ранее сообщалось, что встреча Патрушева и Болтона началась в Москве.