Патрушев и Болтон встретились в Москве

Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона началась в Москве, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

Ожидается, что Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы двусторонних российско-американских отношений. В частности, Москва рассчитывает получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах Вашингтона по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Болтон такжепроведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и встретится с главой МИД Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября или в Буэнос-Айресе на саммите G20 в конце ноября - начале декабря.