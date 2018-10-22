Названы два варианта встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября или в Буэнос-Айресе на саммите G20 в конце ноября - начале декабря, сообщил российский источник.

Именно такие варианты встречи могут обсудить в Москве 22-23 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и представители властей России, передает РИА «Новости».

В воскресенье Болтон прибыл в Москву. Ожидается, что с ним обсудят вопрос о выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дальности.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах новой встречи президента России и главы американской администрации.