Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Москву, сообщил диписточник; ожидается, что с ним обсудят вопрос о выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, между тем, говоря о возможности обсуждения Владимиром Путиным и Болтоном вопроса о ДРСМД, заметил, что после последних заявлений наверняка «потребуются разъяснения американской стороны», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Россию прибудет Джон Болтон, с которым обсудят слова президента США по выходу из договора. Его встреча с главой МИД Сергеем Лавровым назначена на понедельник.

Также с Болтоном, как ожидается, встретится Путин. Эта встреча пока готовится, сообщил Песков.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.