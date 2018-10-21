МИД призовет Болтона к ответу из-за заявления по ДРСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибывает в Москву в воскресенье, Россия намерена услышать от него разъяснение позиции США по ДРСМД, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, выход из США из договора будет очень опасным шагом, но реакция на заявления Вашингтона должна строиться не на эмоциях, а на конкретном анализе позиции Вашингтона, передает ТАСС.

Рябков объяснил заявление США о выходе из договора тем, что это соглашение препятствует тотальному доминированию Вашингтона. В то же время он подчеркнул, что Россия соблюдает ДРСМД.

«Россия осуждает попытки США методом шантажа добиться уступок, тем более в вопросе международной безопасности», – заявил замглавы МИД.

Рябков добавил, что встреча Болтона с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится в понедельник, передает РИА «Новости».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его заявлении и его причинах.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что заявление Трампа похоже на шантаж, при этом у выхода США из договора могут быть катастрофические последствия.