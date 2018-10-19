Песков ответил на вопрос о перспективах новой встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале ответил на вопрос о перспективах новой встречи президента России Владимира Путина и главы американской администрации Дональда Трампа.

Пресс-секретарь российского лидера не исключил возможности новых встреч Владимира Путина и Дональда Трампа, напомнив, что впереди президентов России и США «ожидает несколько международных форматов», на которых они оба будут присутствовать, передает ТАСС.

«Будет ли это в ноябре Париж – мемориальные мероприятия, связанные с Первой мировой войной, будет ли это «двадцатка» в Аргентине или иные мероприятия, в любом случае два президента окажутся там одновременно», – отметил представитель Кремля.

Однако, по его словам, «пока вопрос о проведении отдельной двусторонней встречи никем на ставился – ни Москвой, ни Вашингтоном, подготовки не ведется».

Пресс-секретарь российского президента предложил подождать, какие предложения на этот счет на следующей неделе привезет в Москву советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, не исключив, что после этого, может быть, «появятся новые вводные».

Напомним, в сентябре помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа во Франции на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.