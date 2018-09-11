Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа во Франции

Решение о ноябрьской встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции пока не принято, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока еще нет, приглашение есть, оно рассматривается. Я не знаю, я только могу сказать, что Трамп принял приглашение. Вот и все, а мы пока рассматриваем, потому что еще время есть», – цитирует Ушакова ТАСС.

Напомним, Путин может посетить Францию на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

По словам Ушакова, возможна встреча Путина с новым президентом Мексики Андресом Лопесом Обрадором во время саммита G20 в Аргентине 30 ноября или в ходе визита в Мексику.

«Там Аргентина рядом, поэтому есть варианты, которые можно посмотреть: залет в Мексику или встреча в Аргентине. И тот, и иной вариант будет рассматриваться», – уточнил Ушаков.

Ранее во вторник будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщал, что избранный президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил Владимира Путина на церемонию инаугурации 1 декабря.