Избранный президент Мексики пригласил Путина на инаугурацию

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил президента России Владимира Путина на церемонию инаугурации, сообщил будущий глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард по итогам встречи Обрадора с российским послом Виктором Коронелли.

Эбрард отметил, что, помимо Путина, на инаугурацию приглашен Папа Римский Франциск, а также подчеркнул, что будущая администрация Мексики оставляет «двери открытыми» для визитов как российского лидера, так и главы Святого престола, передает ТАСС.

Будущий глава внешнеполитического ведомства североамериканской страны уточнил, что инаугурация президента Мексики состоится 1 декабря.

Эбрард также рассказал, что на встрече с послом России в Мексике обсуждались соглашение о безвизовых поездках и развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала победу на президентских выборах в Мексике политика левых убеждений, которого обвиняли в получении денег из Москвы.